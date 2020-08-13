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'a talip oldu!

Geçtiğimiz sezoun devre arasında 'tan edilen için Alman ekibi devreye girdi. İki takım arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:47 Son Güncelleme: 13.8.2020 17:48 ABONE OL
Hannover 96 Tolgay Arslan'a talip oldu!

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer Ahmet Bulut'un, Alman temsilcisi Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Hannover 96 Tolgay Arslan'a talip oldu!
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