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'den çifte atak! Vedat'ın yerine iki golcü

İtalyan basını, Kosovalı için ile Lazio’nun bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya anlaştığını yazdı. Sarı-lacivertliler, Vedat’ın yerini iki forvetle dolduracak

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'den çifte atak! Vedat'ın yerine iki golcü

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin eli kulağında.

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.

Vedat cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, F.Bahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde PAOK'tan Akpom, AEK'dan Livaja, Al Duhail'den ayrılan Mandzukic, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Cisse gibi isimler var.

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Fenerbahçe'den çifte atak! Vedat'ın yerine iki golcü
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