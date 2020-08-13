Mert Hakan Yandaş’ı daha az paraya transfer ettik

Kulüpler Birliği'nde dün yapılan toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının karşısına geçti ve bir gün önce kendisine ağır ifadelerle yüklenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi.Kulüpler Birliği'nde Mert Hakan Yandaş gibi konular konuşulmuyor.Sayın Mustafa Cengiz'e daha önce 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hâlâ aynı noktadayım.Sözleşmesi biten her oyuncuya birçok kulüp teklif yapabilir. Bir nebze gülerek, bir nebze de üzülerek takip ettim.Mert, bizededi. Nitekim de öyle oldu. Mert bir duruş sergiledi. Biz, onlardan daha az paraya Mert Hakan'ı aldık.Anladığım kadarıyla Vedat Muriqi'ten sonra Mert Hakan transferi de Galatasaray'da sıkıntı yarattı.TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Hangi bankayla anlaşırlarsa, kabul edeceğiz' diyerek stratejik bir açıklama yaptı.Köşeye sıkıştırılmış durumdayız.TFF işine gelmedi mi '21 kulüp imzası olsun' diyor. Olsun da senin görevin ne? 19 kulüp kabul etti, 2 kulüp kabul etmedi nasıl olacak?