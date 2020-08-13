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Mert Hakan Yandaş’ı daha az paraya ettik

Fenerbahçe Başkanı , kendisine ağır sözlerle yüklenen Galatasaray Başkanı’na cevap verdi: “Anladığım kadarıyla Vedat’tan sonra Mert Hakan transferi de Galatasaray’da sıkıntı yarattı. Onlardan daha az paraya aldık”

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş’ı daha az paraya transfer ettik
Kulüpler Birliği'nde dün yapılan toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının karşısına geçti ve bir gün önce kendisine ağır ifadelerle yüklenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi. Başkan Koç'un açıklamaları şöyle:
Kulüpler Birliği'nde Mert Hakan Yandaş gibi konular konuşulmuyor. Türk futbolunun kıblesi olmak... Bu kadar kötü bir Türk futbolunun kıblesi olmak iyi bir şey değil.
Sayın Mustafa Cengiz'e daha önce 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hâlâ aynı noktadayım.

KASIM AYINDA ÖNERİLDİ AMA İLGİLENMEDİK

Sözleşmesi biten her oyuncuya birçok kulüp teklif yapabilir. Bir nebze gülerek, bir nebze de üzülerek takip ettim. Mert Hakan bize kasım ayında önerildi. Sivas ile çekişme içerisindeydik, o zaman ilgilenemezdik.
Mert, bize 'Söz verdim, 10 Haziran'a kadar eğer anlaşamazsak, konuşuruz' dedi. Nitekim de öyle oldu. Mert bir duruş sergiledi. Biz, onlardan daha az paraya Mert Hakan'ı aldık.
Anladığım kadarıyla Vedat Muriqi'ten sonra Mert Hakan transferi de Galatasaray'da sıkıntı yarattı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Hangi bankayla anlaşırlarsa, kabul edeceğiz' diyerek stratejik bir açıklama yaptı. Devre arasında yapılandırmamızı kabul etmedi.
Köşeye sıkıştırılmış durumdayız. 64'ten 18 milyon Euro'ya inmek mümkün değil. TFF işine gelmedi mi '21 kulüp imzası olsun' diyor. Olsun da senin görevin ne? 19 kulüp kabul etti, 2 kulüp kabul etmedi nasıl olacak?

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Mert Hakan Yandaş’ı daha az paraya transfer ettik
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