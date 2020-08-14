Astarı yüzünden pahalı

PSG, Atalanta’yı dramatik bir şekilde eleyip Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalist olurken, bu başarı için son 9 yılda tam 1.2 milyar Euro bonservis parası ödedi
Giriş Tarihi: 14.8.2020ABONE OL
Atalanta karşısında son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 galip gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Paris Saint Germain bu sonuç için çok bekledi ve çok para harcadı. Avrupa'da en büyük başarısı1995-96 sezonunda KupaGalipleri Kupası şampiyonluğuolan PSG tam 25 yıl sonra bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor.
SERVET HARCADILAR
Ancak Fransız ekibinin 2011-12'den beri Şampiyonlar Ligi'nde başarı için sadece oyuncu bonservislerine harcadığı tutar 1 milyar 244 milyon Euro. Yani Türk parası ile 10.9 milyarTL… Buna oyunculara ödenen ücretler de eklenince, rakam inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Son Atalanta maçından örnek verecek olursak, PSG'de forma giyenNeymar ve Mbappe'nin piyasadeğerleri toplam 332.6 milyonEuro olarak gösteriliyor. Bu arada Devler Ligi'nde dün oynanan çeyrek final maçında Leipzig, AtleticoMadrid'i 2-1 yenerek yarıfinalde PSG'nin rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 33 maçta da gol atmayı başaran PSG, yarı finalde de gol bulursa Real Madrid'e ait olan 34 gollük seriyi de egale edecek.