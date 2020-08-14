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Astarı yüzünden pahalı

, Atalanta’yı dramatik bir şekilde eleyip ’nde yarı finalist olurken, bu başarı için son 9 yılda tam 1.2 milyar Euro bonservis parası ödedi

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Astarı yüzünden pahalı
Atalanta karşısında son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 galip gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Paris Saint Germain bu sonuç için çok bekledi ve çok para harcadı. Avrupa'da en büyük başarısı 1995-96 sezonunda Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu olan PSG tam 25 yıl sonra bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor.

SERVET HARCADILAR
Ancak Fransız ekibinin 2011-12'den beri Şampiyonlar Ligi'nde başarı için sadece oyuncu bonservislerine harcadığı tutar 1 milyar 244 milyon Euro. Yani Türk parası ile 10.9 milyar TL… Buna oyunculara ödenen ücretler de eklenince, rakam inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Son Atalanta maçından örnek verecek olursak, PSG'de forma giyen Neymar ve Mbappe'nin piyasa değerleri toplam 332.6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu arada Devler Ligi'nde dün oynanan çeyrek final maçında Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek yarı finalde PSG'nin rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 33 maçta da gol atmayı başaran PSG, yarı finalde de gol bulursa Real Madrid'e ait olan 34 gollük seriyi de egale edecek.

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