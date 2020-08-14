Astarı yüzünden pahalı

Atalanta karşısında son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 galip gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Paris Saint Germain bu sonuç için çok bekledi ve çok para harcadı.tam 25 yıl sonra bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor.Ancak Fransız ekibinin 2011-12'den beri Şampiyonlar Ligi'nde başarı için sadece oyuncuharcadığı tutarBuna oyunculara ödenen ücretler de eklenince, rakam inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Son Atalanta maçından örnek verecek olursak,Bu arada Devler Ligi'nde dün oynanan çeyrek final maçındaŞampiyonlar Ligi'nde son 33 maçta da gol atmayı başaran PSG, yarı finalde de gol bulursa Real Madrid'e ait olan 34 gollük seriyi de egale edecek.