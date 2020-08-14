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'ta son dakika! 'nin yerine...

'ta çalışmaları son hızda devam ediyor. Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılan 'ın yerine arayışlarını sürdürürken, gündeme ismi gelmişti. Ancak teknik direktör , İtalyan yıldızı veto etti. İşte 'ın yeni golcü adayı...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:06 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika! Balotelli'nin yerine...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı için düzenlenen törende transferle ilgili soruları da yanıtladı. Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatifler de var. Sergen hocamız şu an Balotelli'yi alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu, transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez" diye konuştu.

FORVET İÇİN ROTA DZYUBA

Beşiktaş, forvet konusunda görüşmelerini devam ettiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre Ze Luis için Porto'dan haber bekleyen Kartal, rotayı Rusya'ya çevirdi ve Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için nabız yokluyor.

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Beşiktaş'ta son dakika! Balotelli'nin yerine...
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