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'den ayrılan Willian 'e imza attı

ekiplerinden , 'den ayrılan Willian'ı kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız, 3 yıllık kontrata imza attı. Deneyimli kanat oyuncusu, Topçular'da 12 numaralı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:22 ABONE OL
Chelsea'den ayrılan Willian Arsenal'e imza attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni transferini sosyal medya hesaplarından resmen duyurdu.

Londra temsilcisi, Chelsea ile sözleşmesi bittiğinden beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Willian'ı renklerine bağladığını açıkladı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, yeni takımına 3 yıllık imza attı.

Kariyerine Corinthians'ta başlayan Willian, Shakhtar Donetsk ve Anji formaları giydikten sonra Chelsea'ye transfer olmuştu.

Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.


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Chelsea'den ayrılan Willian Arsenal'e imza attı
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