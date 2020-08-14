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’a umudu!

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Galatasaray’a Kaan Ayhan umudu!
Galatasaray, transfer döneminin ilk günlerinde Kaan Ayhan için kolları sıvarken mali detaylar bir türlü çözülemeyince oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yatıramamıştı. Fortuna Düsseldorf forması giyen oyuncu da bunun ardından İtalyan Sassoulo ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Alman kulübü, Sassoulo'nun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini resmi olarak yatırmadığını açıklayarak anlaşmanın iptal olduğunu söyledi. Sarıkırmızılılar, bunun üzerine transfer için yeniden nabız yoklamaya başlarken 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri şu anda 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Galatasaray’a Kaan Ayhan umudu!
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