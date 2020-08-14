İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

Sarı-lacivertliler aylar öncesinden belirlediği isimlerin transferinde düğmeye basarken, somut adımlar da atmaya başladı.
Kanarya eski futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katarken, Trabzonspor'dan Filip Novak ve Sivasspor'dan Mert Hakan'ı da bedelsiz olarak transfer etti.
Fenerbahçe ayrıca geleceğe yatırım olarak genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'a da imza attırdı.
Kanarya, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.
İtalyan ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
ÜCRETİ DE NETLEŞTİ
Tam 5 yıl formasını giydiği Roma ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Perotti için 1.5 milyon euro'luk bir bonservis ödeyeceği belirtilen Fenerbahçe'nin futbolcuya ödeyeceği ücret de netleşti.
Arjantinli'nin sözleşmesinin devam ettiği Roma'da aldığı 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ifade edilirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.
SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
Teknik kapasitesi ve hızıyla öne çıkan Perotti, özellikle son 3 sezonda sakatlıklardan çok çekti. Adale, bilek ve kas sakatlıkları yaşayan Arjantinli yıldız, bu süreçte Roma formasıyla çok maç kaçırdı. 32 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 14, 2018-19'da 24, 2019-20'de de 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. (Fotomaç)