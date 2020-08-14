Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

İşte 'nin 7. transferi! 'ü o uçuracak

Transferin hızlı takımı dur durak bilmiyor. Şimdiye kadar 6 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni hedef stoper, kanat ve golcü transferleriydi. Stoper hattı için Lemos ile anlaşan , kanat transferini de noktaladı. İşte 'ü ayağa kaldıracak o isim ve sözleşme şartları...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:55 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:00 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

Geçtiğimiz iki sezonda beklentilerin çok altında kalan , 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

Sarı-lacivertliler aylar öncesinden belirlediği isimlerin transferinde düğmeye basarken, somut adımlar da atmaya başladı.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

'de transferin en hızlı takımı olan 'de şimdiye dek tam 6 yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

Kanarya eski futbolcuları ve 'i kadrosuna katarken, 'dan Filip Novak ve 'dan Mert Hakan'ı da bedelsiz olarak etti.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

ayrıca geleceğe yatırım olarak genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'a da imza attırdı.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

Kanarya, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

İtalyan ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da kısa süre içinde 'a geleceği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

ÜCRETİ DE NETLEŞTİ

Tam 5 yıl formasını giydiği Roma ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Perotti için 1.5 milyon euro'luk bir bonservis ödeyeceği belirtilen 'nin futbolcuya ödeyeceği ücret de netleşti.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

Arjantinli'nin sözleşmesinin devam ettiği Roma'da aldığı 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ifade edilirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

Teknik kapasitesi ve hızıyla öne çıkan Perotti, özellikle son 3 sezonda sakatlıklardan çok çekti. Adale, bilek ve kas sakatlıkları yaşayan Arjantinli yıldız, bu süreçte Roma formasıyla çok maç kaçırdı. 32 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 14, 2018-19'da 24, 2019-20'de de 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama işlemi
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri ile geliyor!
MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...
Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
Son Dakika: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA