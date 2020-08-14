İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak

ÜCRETİ DE NETLEŞTİ

Tam 5 yıl formasını giydiği Roma ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Perotti için 1.5 milyon euro'luk bir bonservis ödeyeceği belirtilen Fenerbahçe'nin futbolcuya ödeyeceği ücret de netleşti.