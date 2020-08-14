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, Arjantinli ön libero 'yi kiralamak için harekete geçti. 30 yaşındaki Tangocu ile prensipte anlaşan bordo-mavililer, ’la görüşmelerini sürdürüyor. Transferde ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Ivan Marcone atağı
Stiven Plaza, Xavier Marlon ve Trondsen'i kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordomavililer, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen 30 yaşındaki ön libero Ivan Marcone ile görüşmelere başladı. Ndiaye'yi gönderen Fırtına, Marcone için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yaptı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, transferde ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi. Bu arada Trabzonspor, geçen sezon Leipzig'de kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de olan 19 yaşındaki Galli stoper Ethan Ampadu için İngiliz kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Sert ve agresif tarzıyla bilinen Marcone, Boca Juniors'ta geçen sezon 16 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.

16 GENÇ PROFESYONEL OLDU
Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladı. Önce sağlık kontrolünden geçen 16 genç isim, ardından profesyonel yapıldı. İşte yeni profesyoneller: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, Emir Uzun, Emircan Birinci, Emirhan Zaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.

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Ivan Marcone atağı
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