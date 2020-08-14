Ivan Marcone atağı

Stiven Plaza, Xavier Marlon ve Trondsen'i kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordomavililer, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen 30 yaşındaki ön libero Ivan Marcone ile görüşmelere başladı.İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, transferde ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi. Bu arada Trabzonspor, geçen sezon Leipzig'de kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de olanSert ve agresif tarzıyla bilinen Marcone, Boca Juniors'ta geçen sezon 16 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladı.İşte yeni profesyoneller: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet,Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.