Ivan Marcone atağı

Trabzonspor, Arjantinli ön libero Ivan Marcone'yi kiralamak için harekete geçti. 30 yaşındaki Tangocu ile prensipte anlaşan bordo-mavililer, Boca Juniors’la görüşmelerini sürdürüyor. Transferde ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi
Stiven Plaza, Xavier Marlon ve Trondsen'i kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordomavililer, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen 30 yaşındaki ön libero Ivan Marcone ile görüşmelere başladı. Ndiaye'yigönderen Fırtına, Marcone içinsatın alma opsiyonuyla kiralamateklifini yaptı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, transferde ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi. Bu arada Trabzonspor, geçen sezon Leipzig'de kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de olan 19 yaşındakiGalli stoper Ethan Ampaduiçin İngiliz kulübünün kapısınıçalmaya hazırlanıyor.
Sert ve agresif tarzıyla bilinen Marcone, Boca Juniors'ta geçen sezon 16 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.
16 GENÇ PROFESYONEL OLDU
Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladı. Önce sağlık kontrolünden geçen 16 gençisim, ardından profesyonel yapıldı. İşte yeni profesyoneller: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, Emir Uzun, Emircan Birinci, EmirhanZaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.