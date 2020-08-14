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: Müslümanların hayatı da önemlidir

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Mesut Özil: Müslümanların hayatı da önemlidir
Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Topçular'dan ayrılmayacağını belirtti. Ada basınına konuşan ve içini döken yıldız oyuncu şunları söyledi: "Ayrılmam için bana karşı kampanya var. Arsenal'e saha içinde ve dışında çok şey verdim, bana karşı gösterilen reaksiyon hayal kırıklığı yarattı. Çin'de Uygurlu Türklere karşı yapılanları kınadım. Politikaya dahil olmayacaklarını söylediler ancak bu politika değil. ABD'de George Floyd'un öldürüldüğünü gördük ve dünya 'Siyahların hayatı önemlidir' dedi. Bu doğru ve güzel bir hareket. Ancak keşke insanlar, Müslümanlar için de aynısını yapsalar. Müslümanların da hayatı önemlidir."

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Mesut Özil: Müslümanların hayatı da önemlidir
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