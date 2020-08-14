Mesut Özil: Müslümanların hayatı da önemlidir

Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Topçular'dan ayrılmayacağını belirtti. Ada basınına konuşan ve içini döken yıldız oyuncu şunları söyledi: "Ayrılmam için bana karşı kampanya var. Arsenal'e saha içinde ve dışında çok şey verdim, bana karşı gösterilen reaksiyon hayal kırıklığı yarattı. Çin'de Uygurlu Türklere karşı yapılanları kınadım. Politikaya dahil olmayacaklarını söylediler ancak bu politika değil. ABD'de George Floyd'un öldürüldüğünü gördük ve dünyadedi. Bu doğru ve güzel bir hareket.Müslümanların da hayatı önemlidir."