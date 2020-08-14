Quique Setién kimdir? Barcelona eski teknik direktörü Quique Setién kaç yaşında nereli, hangi takımlarda görev yaptı?

İspanya futbolunun ekol takımlarında Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde evinde oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında 8-2'lik farklı skorla mağlubiyet yaşadı. Bu büyük yenilginin ardından teknik direktör Quique Setién'in görevinden alındığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından teknik adama ilişkin detayları merak edenler Quique Setién kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımlarda görev yaptı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Quique Setién kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımlarda görev yaptı? İşte tüm detaylar…

QUİQUE SETİÉN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI?



Enrique Setién Solar (27 Eylül 1958), İspanyol millî futbolcudur. Şu anda La Liga ekiplerinden FC Barcelona'nın teknik direktörüdür.

Oyunculuk kariyerinde lakabı El Maestro'ydu. Racing de Santander kulübünde 19 yıllık profesyonel kariyerinde 15 sezonda La Liga'da toplam 374 maça çıktı ve 58 gol attı. 2000'lerde İspanya'yı üç kez temsil eden Setién, eski kulübü Racing de Santander de dahil olmak üzere birçok takımın teknik direktörlüğünü yaparak profesyonel teknik direktörlük kariyerine başladı.

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