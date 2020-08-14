Süper Lig 2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?

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2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?

2020-2021 yeni sezon tarihi için milyonlarca spor sever nefeslerini tuttu. Geçtiğimiz sezon, 1 hafta kala şampiyonluğunu netleştiren Başakşehir takımı olmuş ve gözler yeni sezonun başlayacağı o tarihe çevrilmişti, Riva'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında dönemin başlayacağı tarih için karar alındı. Peki, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ne zaman? Tarih netleşti! Süper Lig yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:07 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:08 ABONE OL
Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak?

2020-2021 yeni sezon başlangıç tarihi, transfer haberlerinin peş peşe geldiği bu dönemde mereakla araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğunu sezonun bitimine bir hafta kala ilan eden takım Medipol Başakşehir olmuştu. Şimdi ise milyonlarca futbolseverin gözü başlayacak olan yeni futbol sezonuna çevirmiş durumda. Peki, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ne zaman? Süper Lig yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun Eylül ayında başlayacağı bildirilirken transfer dönemi için ise "4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek" açıklaması yapılmıştı…

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TARİH NETLEŞTİ!

Riva'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, yeni sezon ve transfer döneminin başlangıcı da karara bağlandı. TFF'den yapılan açıklamada; 'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. 2020-2021

Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek..

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG YENİ SEZONU SEYİRCİLİ OLACAK MI?

Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hatay'da inşası bitmek üzere olan stadyumu gezdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, 2020-21 sezonu ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Gelecek sezonu seyircili oynatmayı planladıklarını söyleyen 70 yaşındaki yönetici, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

Yabancı kuralıyla ilgili ise Nihat Özdemir, "TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig 2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?
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