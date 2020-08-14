Süper Lig 2020-2021 yeni sezon maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?

Süper Lig 2020-2021 yeni sezon başlangıç tarihi, transfer haberlerinin peş peşe geldiği bu dönemde mereakla araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğunu sezonun bitimine bir hafta kala ilan eden takım Medipol Başakşehir olmuştu. Şimdi ise milyonlarca futbolseverin gözü başlayacak olan yeni futbol sezonuna çevirmiş durumda. Peki, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ne zaman? Süper Lig yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun Eylül ayında başlayacağı bildirilirken transfer dönemi için ise "4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek" açıklaması yapılmıştı…