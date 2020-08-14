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'dan sözleri!

'ın Birleşik Amerikalı futbolcusu , ön elemesinde oynayacakları maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 23:33 ABONE OL
Tyler Boyd'dan PAOK sözleri!

Yeni sezona hızlıca başladıklarını kaydeden Boyd, "Az bir dinlenme süresi oldu, biraz daha fit başladık. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

"İYİ OYNAYIP TURU GEÇMELİYİZ"
Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PAOK eşleşmesini değerlendiren ABDli futbolcu, "Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta PAOK eşleşmesini hak eden bir noktaydı. Güzel bir maç olacak. İyi oynayıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA HEDEF BELLİDİR"
Şampiyon olmak istediklerini vurgulayan 25 yaşındaki isim, "21 takım bizi etkileyecek, daha fazla maç demek bu. Eskiden kalan arkadaşlarımız, aramıza yeni katılacak olanlar var. Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Onun için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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Tyler Boyd'dan PAOK sözleri!
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