Vedat’ta taksit sorunu!

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmeleri son sürat devam ediyor. Kosovalı golcü için İtalyan ekibi son olarak 16+2 milyon Euro teklifi yaptı. Sarı-lacivertliler, bu noktada frene basıp fiyatı yükseltmek isterken bunda26 yaşındaki golcüyü her gün sayfalarına taşıyan İtalyan basını, transferin Lazio açısından iki aşamaya bağlı olduğunu vurguladı.göre ilk olarak Roma ekibi, forvet oyuncusu Caicedo'yu Katar kulübü6 milyon Euro'ya satıp bonservis için bütçe oluşturmak isterken, Fenerbahçe'yi de 3 yıllık taksitler halinde ödeme yapmaya ikna etmeye çalışıyor.TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti. Tahkim'den yapılan açıklamada "Müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. Bilindiği gibi TFF de, limit aşımının arttırılması talebine karşılık tüm kulüplerden ıslak imza istemişti.Sarı-lacivertli takımda iki isimde Koronavirüs vakası çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Bu isimler izolasyona alınmış ve tedavilerine başlanmıştır" denildi.