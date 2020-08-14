Welinton Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, N'Sakala'dan sonra Alanyaspor'dan bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği eski öğrencisi Brezilyalı stoper dün 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu,N'Sakala ile birlikte geçen sezon Alanya'da istikrarlı bir grafik çizen Welinton, 27 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı için düzenlenen törende soruları da yanıtladı. Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatifler de var. Sergen hocamız şu an Balotelli'yi alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu, transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez" diye konuştu.Beşiktaş, forvet için de görüşmelerini devam ettiriyor. Ze Luis için Porto'dan haber bekleyen Kartal, rotayı Rusya'ya çevirdi ve Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı gündemine aldı. Beşiktaş, Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için nabız yokluyor.