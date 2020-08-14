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Welinton ’ta

, N’Sakala’dan sonra ’un Brezilyalı stoperini de resmen kadrosuna kattı. Welinton ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Welinton Beşiktaş’ta
Siyah-beyazlılar, N'Sakala'dan sonra Alanyaspor'dan bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği eski öğrencisi Brezilyalı stoper dün 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro ücret alacak. N'Sakala ile birlikte geçen sezon Alanya'da istikrarlı bir grafik çizen Welinton, 27 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

BALOTELLİ VETO YEDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı için düzenlenen törende soruları da yanıtladı. Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatifler de var. Sergen hocamız şu an Balotelli'yi alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu, transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez" diye konuştu.

FORVET İÇİN YENİ ROTA RUS DZYUBA
Beşiktaş, forvet için de görüşmelerini devam ettiriyor. Ze Luis için Porto'dan haber bekleyen Kartal, rotayı Rusya'ya çevirdi ve Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı gündemine aldı. Beşiktaş, Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için nabız yokluyor.

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Welinton Beşiktaş’ta
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