Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

2-8 | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde , 'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı. 90 dakika boyunca rakibine şans tanımayan Bayern Münih, İspanyol temsilcisine uzun yıllar boyunca unutamayacağı bir mağlubiyet yaşattı. Bu noktada, Barcelona Bayern Münih maç özeti ve golleri merak ediliyor. Tarihi karşılaşmayı kaçıran futbolseverler, Barcelona Bayern Münih maçının özeti ve golleri için doğru yerdeler! İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı özeti ve golleri...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 10:43 Son Güncelleme: 15.8.2020 10:44 ABONE OL
Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

maç özeti ve golleri izle! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol rakibi Barcelona'ya tarihi boyunca unutamayacağı bir mağlubiyet yaşattı. Karşılaşma 8-2'lik skorla biterken tüm futbolseverler de büyük bir şaşkınlık yaşadı.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Bu noktada, tarihi karşılaşmayı takip edemeyen futbolseverler de Barcelona Bayern Münih maç özeti ve golleri için araştırmalarını yapıyor. Bayern Münih Barcelona maçının özeti ve golleri için doğru yerdesiniz.

İşte, karşılaşmanın özeti ve golleri;

Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Karşılaşmasının özet ve gollerini beIN Sports üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://tr.beinsports.com/haber/-bayern-munih

Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti.

'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.

Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

21. dakikada ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2

Baskısını sürdüren , 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.

Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Hız kesmeyen , 31. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich'in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Temponun hiç düşmediği ilk yarı, Bayern Münih'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 'ya ilk yarıda dört gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

- GOL YAĞMURU DİNMEDİ

57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng'i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer'in solundan ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi: 2-4

63. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies'in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5

, 1976 yılında Levski Sofya'ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol gördü.

82. dakikada Philippe Coutinho'nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.

Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.

75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2'ye getirdi.

Rakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden , adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.

Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı turnuvanın son çeyrek final mücadelesinde bugün Manchester City ile Olympique Lyon, TSİ 22.00'de karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan flaş uyarılar geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı seçildi?
SON DAKİKA: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu'nun sır dolu ölümü! Duygu intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak
Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA