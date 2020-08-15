Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Barcelona Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol rakibi Barcelona'ya tarihi boyunca unutamayacağı bir mağlubiyet yaşattı. Karşılaşma 8-2'lik skorla biterken tüm futbolseverler de büyük bir şaşkınlık yaşadı.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

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İşte, karşılaşmanın özeti ve golleri;