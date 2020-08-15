Barcelona Bayern Münih maçı özeti izle! Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih golleri izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Barcelona Bayern Münih maçı tarihi anlara sahne oldu. Evinde Bayern Münih'i konuk eden Barcelona kalesinde 8 gol gördü. 8 gole 2 golle karşılık veren Barça sahasında aldığı farklı mağlubiyetin şokunu yaşadı. Bu tarihi maçın özetini ve gollerini izlemek izteyen spor severler "Barcelona Bayern Münih maçı özeti ve golleri izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı özeti ve golleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih Karşılaşmasının özet ve gollerini beIN Sports üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://tr.beinsports.com/lig/sampiyonlar-ligi/ozet/2019-2020/0/barcelona-2-8-bayern-munih-mac-ozeti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.
Rakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.
Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı turnuvanın son çeyrek final mücadelesinde bugün Manchester City ile Olympique Lyon, TSİ 22.00'de karşılaşacak.