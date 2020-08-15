Başakşehirli Caicara'ya Ada'dan talip var!

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in yıldız sağ beki Junior Caiçara, Ada yolcusu. İngiliz The Sun'ın haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuya West Ham United ve West Bromwich Albion talip oldu.







İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR!

Medipol Başakşehir'in deneyimli sağ bek için 3.3 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Caiçara'nın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caiçara, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta forma giydi ve 5 asist kaydetti.