Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih’ten Barcelona’ya tarihi fark!

’ten ’ya tarihi fark!

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Bayern Münih’ten Barcelona’ya tarihi fark!
Şampiyonlar Ligi'nde dün Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanan çeyrek final maçında uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşandı. Katalanlar'ı gol yağmuruna tutan Alman ekibi 8-2'lik galibiyetle rakibini perişan edip yarı finale yükseldi. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım unvanını alırken, Messi'li Barça, büyük bir hezimete uğradı. Almanlar'ı farka taşıyan golleri Müller (2), Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski ve Coutinho (2) kaydetti. Alman devi yarı finalde Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Son dakika haberleri: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D.'nin sır dolu ölümü! Duygu intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak
MasterChef’te kim kazandı? 14 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı
Levent Yüksel karantinada evlenmişti! Levent Yüksel'den eşi Özlem Öztürk ile tekne pozu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih’ten Barcelona’ya tarihi fark!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA