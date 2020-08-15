Bayern Münih’ten Barcelona’ya tarihi fark!

Şampiyonlar Ligi'nde dün Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanan çeyrek final maçında uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşandı. Katalanlar'ı gol yağmuruna tutan Alman ekibi 8-2'lik galibiyetle rakibini perişan edip yarı finale yükseldi. Bayern Münih, ŞampiyonlarLigi tarihinde grup sonrası bir elemeturu maçında 8 gol atan ilk takım unvanınıalırken, Messi'li Barça, büyük birhezimete uğradı. Almanlar'ı farka taşıyan golleri Müller (2), Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski ve Coutinho (2) kaydetti. Alman devi yarı finalde Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.