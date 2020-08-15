Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu kariyerini noktaladığını açıkladı

kariyerini noktaladığını açıkladı

Son dakika... Fenerbahçeli , kariyeriyle ilgili son kararını verdi. Deneyimli isim yazdığı bir mektupla profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Belözoğlu'nun sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevine getirilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:10 Son Güncelleme: 16.8.2020 00:12 ABONE OL
Emre Belözoğlu kariyerini noktaladığını açıkladı

Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve geleceği merak konusu olan Emre Belözoğlu, kararını açıkladı.

Deneyimli isim, futbol kariyerini sonlandırdığını yazdığı bir mektupla açıkladı. Emekliliğini duyuran Emre'nin önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak görev alacağı belirtiliyor.

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Emre Belözoğlu'nun, AA'ya yolladığı futbola veda mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

"Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince...

Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum. Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağolun. Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da sonsuz teşekkürler...

Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıça vesiledir. Futbola, samimiyetle bağlandığım bütüne değerlerime katkı vermeye, Allah nasip ettiği ölçüde devam edeceğimi söyleyerek cümlelerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun Hoşçakalın."

FENERBAHÇE'DEN EMRE'YE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü, 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, "Kaptanımıza Teşekkürlerimizle" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar. Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibarıyla futbolu bıraktığını açıklamış; kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış, Zeki Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır. Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden büyük kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz. Büyük kaptan Emre Belözoğlu, sana her şey için teşekkür ediyor, sonsuz başarılar diliyoruz."

Emre Belözoğlu kariyerini noktaladığını açıkladı! İşte veda mektubu

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan flaş uyarılar geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı seçildi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih...
SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları 2020
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu kariyerini noktaladığını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA