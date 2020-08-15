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Fenerbahçeli Rodrigues'e sürpriz talip!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında ekibi Al-Ittihad'dan 2 seneliğine kiraladığı 'e sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 21:33 Son Güncelleme: 15.8.2020 21:37 ABONE OL
Fenerbahçeli Rodrigues'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues'e Olypiakos talip oldu.

Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

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Fenerbahçeli Rodrigues'e sürpriz talip!
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