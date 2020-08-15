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Forvete son aday ’den

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Forvete son aday Premier Lig’den
Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin tamamlanma aşamasında olduğunu duyuran İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcünün yerine Leicester'ın Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katabileceğini yazdı. 24 yaşındaki oyuncunun kiralık veya bonservisiyle alınabileceği duyuruldu. Ağustos 2017'de Manchester City'den Leicester'a transfer olan Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon 20 Premier Lig maçına çıkarken 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Iheanacho'nun haziran 2022'ye kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunuyor.

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Forvete son aday Premier Lig’den
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