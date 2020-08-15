Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir ve hangi mevkide oynuyor? Fatih Öztürk kaç yaşında?

Galatasaray, yeni transferi Fatih Öztürk'ü duyurdu. Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kaleci Fatih Öztürk, yeni sezonda sarı kırmızılı ekibin formasını giyecek. Yaşanan bu gelişme ile beraber Fatih Öztürk hakkındaki araştırmalar da hız kazandı.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

1986 yılında Fransa'nın , Phalsbourg, şehrinde doğan Fatih Öztürk, 2010 yılında Gölcükspor ile profesyonel futbol hayatına başladı. Sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa oynayan kaleci, bu yaz transfer dönemi itibari ile Kasımpaşa ile yollarını ayırdı. Bu sezon 22 maça çıkan kaleci kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.