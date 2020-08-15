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'ın yeni transferi kimdir ve hangi mevkide oynuyor? Fatih Öztürk kaç yaşında?

, yeni transferi 'ü sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Fatih Öztürk, sarı kırmızılı ekibe oldu. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, sarı kırmızılı ekibe gönül vermiş taraftarlar tarafından Fatih Öztürk hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 15:34 ABONE OL
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir ve hangi mevkide oynuyor? Fatih Öztürk kaç yaşında?

Galatasaray, yeni transferi Fatih Öztürk'ü duyurdu. Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kaleci Fatih Öztürk, yeni sezonda sarı kırmızılı ekibin formasını giyecek. Yaşanan bu gelişme ile beraber Fatih Öztürk hakkındaki araştırmalar da hız kazandı.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

1986 yılında Fransa'nın , Phalsbourg, şehrinde doğan Fatih Öztürk, 2010 yılında Gölcükspor ile profesyonel futbol hayatına başladı. Sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa oynayan kaleci, bu yaz transfer dönemi itibari ile Kasımpaşa ile yollarını ayırdı. Bu sezon 22 maça çıkan kaleci kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir ve hangi mevkide oynuyor? Fatih Öztürk kaç yaşında?
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