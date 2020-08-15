Günaydın beyler! Akrabalığa tırpan

TFF dün önemli bir açıklama yaptı. TFF yönetimi, MHK'nin talimatta yaptığı değişikliği onayladı ve hakem emeklilik yaşını 45'ten 47'ye çıkardı. Geçen sezona damga vuran hakem skandallarından sonra ligdeki takım sayısının yükselmesiyle elinde yeterli hakem bulamayan MHK, çareyi bu kararla aldı.. Ayrıca akrabalık düzeni de değişti. Özellikle geçen sezon büyük tepki çeken hakem kararları, akrabalık ilişkileri nedeniyle gözlemci raporlarına yansımıyor ve keyfi kararlar devam ediyordu. Yeni kararlar şunlar:İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi.Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi.Hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve yönetimin onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi.Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.Üst klasmanda yer alan 7 hakemin babasının da hakemlik yaptığı ve aynı zamanda gözlemcilik görevini üstlendiği biliniyor. Bunların üçü üst klasman gözlemcisi... İşte o babalar ve oğulları: Cüneyt Çakır- Serdar Çakır (Gözlemci). Bahattin Şimşek- Selami Şimşek (Gözlemci). Burak Şeker- Adnan Şeker (Gözlemci). Hakan Ceylan-Hasan Ceylan (Gözlemci). Kerem Ersoy- Fahri Ersoy (Gözlemci). İlker Takpak-Münir Takpak (Gözlemci). Baba gözlemcilerin klasman düşürülmesi veya görevden alınması bekleniyor.MHK'nın yurt dışından gözlemci getirmesi lazım. Çünkü son maddeye bakarsak hiçbir Türk vatandaşı gözlemcilik yapamaz. Çünkü sosyal medyada herkes yorumcu. Emeklilik yaşını 47'ye çekmenin tek bir açıklaması var. Alttan gelenlere güvenmiyoruz, Çakır ve Aydınus başta olmak üzere tecrübeli isimlere ihtiyacımız var. Akraba ilişkilerine gösterilen özen ise en az 20 yıl önce başlamalıydı. Zor ve uzun bir sezon olacak. Temennim VAR'ı verimli kullanıp çok sayıda hakeme maç verirler.