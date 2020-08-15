Beşiktaş'ta her yol Cisse’ye çıkıyor

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı yaklaşırken, transfer çalışmaları da hızlandı. Siyah-beyazlılar önceliği forvete verse de Ze Luis için Porto'ya, Seferovic için de Benfica'ya yaptıkları tekliflere hâlâ yanıt alamadılar. UEFA'ya 20 Ağustos'ta da takım listesi vermesi gerektiği için beklemeye vakti olmayan Beşiktaş bunun üzerine tanıdık bir isme yöneldi: Anthony Modeste.

İki yıl önce G.Saray'ın da istediği 32 yaşındaki Fransız için Köln'e kiralama teklifi yapıldı. Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu geçen sezon 29 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Modeste'den de olumlu yanıt alınamaması halinde Beşiktaş, daha önce prensipte anlaştığı ancak beklemeye aldığı Papiss Cisse ile imza atacak.



REKORTMEN GOLCÜYÜ BEŞİKTAŞ'A YAZDILAR

Japonya'da Kashiwa Reysol forması giyen ve 1 maçta tam 8 gol atarak rekor kıran Kenyalı forvet Michael Olunga'nın Beşiktaş'ın radarında olduğu iddia edildi. Goal.com'un haberine göre 26 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan Lens kulübü ile birlikte siyah-beyazlılar da ilgileniyor.



2 SORU 2 CEVAP / ÖMER ÜRÜNDÜL



Şu ana kadar sadece N'Sakala transferini bitiren Beşiktaş, 25-26 Ağustos'ta oynayacağı PAOK maçına kadar hazır duruma gelir mi?

Pandemi dolayısıyla UEFA VE FIFA, maçların fikstüründe çok önemli değişiklikler yaptı. Bu defa elemeler tek maç üzerinden olacak. Beşiktaş da bu karşılaşmayı Selanik'te oynayacak. Tabii ki siyah-beyazlı ekip bu süre içinde tam olarak hazır olur dememiz mümkün değil. Transferlerde de henüz eksikler tamamlanmadı. Bilhassa bu tip maçlar için etkin bir santrfor çok önemli. Bilmiyorum, o tarihe kadar biter mi. PAOK kolay bir takım değil. Onun için Beşiktaş'ı çok zor bir maç bekliyor.



Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi çok önemli isimler ayrıldı. Sizce hangi bölgelere transfer yapılması gerekir?

Beşiktaş'ın ivedilikle kaliteli bir nokta santrfora ihtiyacı var. Orta sahaya da takviye şart. Elneny'nin durumu belli değil. Takımda kalsa bile takviye şart. N'Sakala isabetli bir seçim. Ama bir tane de sağ bek gerekiyor. Bence de bir kaleci… Her ne kadar Sergen hoca genç Ersin'e güveniyor olsa da büyük takımların deneyimli kalecilere ihtiyacı olduğu göz ardı edilmemeli. Bu arada Sergen Yalçın'ın Balotelli'yi veto etmesini çok yerinde tespit olarak gördüm.