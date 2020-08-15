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'un hedefi Albion'dan Burke

gözünü 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna dikti. Albion’da forma giyen İskoç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp, temasları sıklaştırdı

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Trabzonspor'un hedefi West Bromwich Albion'dan Burke

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; Trondsen, Plaza ve Marlon'un ardından bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için uğraşıyor; Oliver Burke... Bordomavili kulüp, teknik direktörlüğünü Slaven Bilic'in yaptığı ve bu sezon Premier Lig'e yükselen West Bromwich Albion ile 23 yaşındaki sağ kanat için pazarlık halinde. Celtic'in de talip olduğu Burke ise istediği çıkışı yakalayabileceğini düşündüğünden Trabzon'a sıcak bakıyor. Oyuncuyu çok isteyen bordo-mavili yönetimin, West Bromwich ile temaslarını sıklaştırdığı ve transferin son aşamaya geldiği öğrenildi. Sol kanat ve santrforda da oynayabilen Burke, geçtiğimiz sezon Alaves'te 31 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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Trabzonspor'un hedefi West Bromwich Albion'dan Burke
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