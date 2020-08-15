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Lig resmen 21 takım

Futbol Federasyonu, ligleri tescil etti. Küme düşmenin kaldırıldığı resmen ilan edilirken Hatayspor, Erzurumspor ve Karagümrük’ün katılımıyla ’in 21 takımla oynanacağı duyuruldu

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Lig resmen 21 takım
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonu profesyonel ligleri ve BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımları tescil etti. Buna göre; Süper Lig'de Medipol Başakşehir şampiyon, Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tescil edildi. 2019-20 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına karar verildiği belirtildi. TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük takımlarının Süper Lig'e yükseldiği ilan edildi. Böylece Süper Lig'in 21 takımla oynanması resmiyet kazandı.
Ayrıca Samsunspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'un TFF 1. Lig'e çıktığı kaydedilen açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e yükselen takımlar da resmen ilan edildi.

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Lig resmen 21 takım
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