Lig resmen 21 takım

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonu profesyonel ligleri ve BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımları tescil etti. Buna göre; Süper Lig'de Medipol Başakşehir şampiyon, Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tescil edildi.belirtildi. TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük takımlarının Süper Lig'e yükseldiği ilan edildi.Ayrıca Samsunspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'un TFF 1. Lig'e çıktığı kaydedilen açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e yükselen takımlar da resmen ilan edildi.