Marcone’de çetin pazarlık

Boca Juniors'ta forma giyen Ivan Marcone ile her konuda anlaşan Trabzonspor, şimdi de kulübünü ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için opsiyonlu kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibi, çetin bir pazarlık sürdürüyor. Arjantin kulübünün 2 milyon dolarlık beklentisine karşılık 1.5 milyon dolar kiralama bedeli öneren bordo-mavililer, satın alma opsiyonu için de 3 milyon dolar teklif etti. Ancak Boca'nın satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmasını istemesi anlaşmayı zorluyor. Transferi için pazarlıkların devam ettiği Ivan Marcone, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.