Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marcone’de çetin pazarlık

Marcone’de çetin pazarlık

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Marcone’de çetin pazarlık
Boca Juniors'ta forma giyen Ivan Marcone ile her konuda anlaşan Trabzonspor, şimdi de kulübünü ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için opsiyonlu kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibi, çetin bir pazarlık sürdürüyor. Arjantin kulübünün 2 milyon dolarlık beklentisine karşılık 1.5 milyon dolar kiralama bedeli öneren bordo-mavililer, satın alma opsiyonu için de 3 milyon dolar teklif etti. Ancak Boca'nın satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmasını istemesi anlaşmayı zorluyor. Transferi için pazarlıkların devam ettiği Ivan Marcone, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
SON DAKİKA: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu'nun sır dolu ölümü! Duygu intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı seçildi?
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak
Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan flaş uyarılar geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı
Levent Yüksel karantinada evlenmişti! Levent Yüksel'den eşi Özlem Öztürk ile tekne pozu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marcone’de çetin pazarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA