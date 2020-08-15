Şampiyonlar Ligi’nde son yarı finalist belli oluyor! Manchester City – Lyon | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı tarihi farklı mağlup eden Alman devi Bayern Münih rakibini bekliyor. Çeyrek final eşleşmesinde İngiliz devi Manchester City ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geliyor. Eşleşmeden, yarı finale yükselen taraf yarı finalde Bayern Münih'in rakibi olacak.

İki takımda tarihlerinde birer kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi. Fransız ekibi Lyon, 2009-2010 sezonunda yarı finalde yine Alman devi Bayern Münih ile eşleşti ve Fransız ekibi her iki maçı da kaybederek turnuvaya veda etti. Manchester City ise 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile karşılaştı. İlk maç İngiltere'de 0-0 sonuçlanırken, Real Madrid rövanşı sahasında 1-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

MANCHESTER CITY – LYON MAÇININ 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

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