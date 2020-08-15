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'da 1 oyuncuda corona virüsü çıktı

1. Lig ekiplerinden , 1 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiğini ve bugün oynanması gereken Kocaelispor mücadelesinin ertelendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 12:17 Son Güncelleme: 15.8.2020 12:18 ABONE OL
Samsunspor'da 1 oyuncuda corona virüsü çıktı

Yılport Samsunspor, bir futbolcusunun corona virüsü (Covid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" denildi.

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Samsunspor'da 1 oyuncuda corona virüsü çıktı
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