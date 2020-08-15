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çalışmalarını sürdüren , Norveçli sağ bek ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Mariano ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncunun boşluğunu Omar ile doldurdu. 28 yaşındaki oyuncunun Olympiakos ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 14:59 Son Güncelleme: 15.8.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi

Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, bir oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Daha önce Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı resmen açıklayan sarı-kırmızılı takım, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Olympiakos ile olan sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan ekibinden ayrılan Norveçli sağ bek, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Cimbom, Brezilyalı beki Mariano ile yollarını ayırmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Olympiakos formasını 47 maçta giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

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Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi
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