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'a Sambacı golcü! Lima...

Son dakika transfer haberleri... Norveçli golcüsü Sörloth'a partner arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı forvet Lima'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 20:46 Son Güncelleme: 15.8.2020 21:06 ABONE OL
Trabzonspor'a Sambacı golcü! Erik Lima...

Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor düğmeye bastı. Bordo-mavili takımın, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras takımında forma giyen Erik Nascimento de Lima için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Brezilya basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Japonya Ligi takımlarından Yokohama F. Marinos ekibinde kiralık olarak forma giyen Palmeiras oyuncusu Erik için Fırtına transfer teklifinde bulundu.Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti.



ERIK NASCIMENTO DE LIMA KİMDİR?
Brezilya'nın Nova Repartimento şehrinde doğan 1,70 boyundaki 26 yaşındaki oyuncu forvet mevkisinde görev yapıyor. Forvet mevkisi dışında sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Erik daha önce Goias, Botafogo ve Atletico-MG formaları da giymişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro.

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Trabzonspor'a Sambacı golcü! Erik Lima...
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