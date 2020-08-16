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’da da zafer 'ın oldu

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı 'da koşuldu. 'daki zorlu yarışı Mercedes'in İngiliz pilotu kazandı. Bu sezon dördüncü kez damalı bayrağı ilk sırada gören

İHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 19:17 ABONE OL
Barcelona’da da zafer Lewis Hamilton'ın oldu

Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.

Startta 2. sıraya yükselen Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ise 3. oldu.

Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 95

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lance Stroll (Kanada): 40

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 221

2. Red Bull: 135

3. Racing Point: 63

4. McLaren: 62

5. Ferrari: 61

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Barcelona’da da zafer Lewis Hamilton'ın oldu
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