Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sezonun sona ermesiyle alacaklarının bir kısmından vazgeçerek Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. Bu ayrılığın ardından siyah beyazlılar golcü arayışana başladı ve aradığı ismi Serie A'da buldu. Kartal, geçtiğimiz sezonu milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'da geçiren Hırvat golcü Nikola Kalinic'i gündemine aldı. Kalinic, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 17 maçta görev aldı ve 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. Kalinic, kariyeri boyunca Roma'nın yanı sıra Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Blacburn Rovers gibi Avrupa futbolunun önemli takımlarında forma giydi.



Kalinic kariyeri boyunca 431 maçta forma giyeken bu karşılaşmalarda 150 gol 46 asistlik performans gösterdi. Yıldız golcü, milli takımda ise 42 maçta 15 gollük performans gösterdi.





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