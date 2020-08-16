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Forvete son aday

’de Vedat’ın boşluğunu dolduracak forvet arayışı sürerken teknik direktör , Ekvadorlu golcüyü istedi.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Forvete son aday Valencia

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Lazio transferi bitmek üzere olan Vedat Muriqi'in yerine gelecek isim için çalışmalara başladı. Bulut, son olarak Meksika'da Tigres forması giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi. 30 yaşındaki golcünün ismi uzun süredir Galatasaray'la da anılıyordu. Öte yandan Fransız santrfor Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için dün İstanbul'a geldi. Son olarak Fransız ekibi Lille'de oynayan 33 yaşındaki oyuncu, Serie A takımlarından Benevento ile anlaşmış ancak sağlık kontrollerinden geçemediği için transfer gerçekleşmemişti.

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Forvete son aday Valencia
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