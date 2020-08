Her veda yeni bir başlangıçtır

F.Bahçe: Her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek, yeni kupalarda buluşmayı diliyoruz

Türk futbolunda bir devir kapandı ve Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu dün Anadolu Ajansı'na gönderdiği bir mektupla futbola veda ettiğini açıkladı. Profesyonel kariyerine 1996'da başlayan Belözoğlu, oynadığı tüm kulüplere tek tek teşekkür ederken, Fenerbahçe'ye ve sarı-lacivertli taraftarlara da ayrı bir paragraf ayırdı.



"BİR HAYALİ, BİR SEVDAYI BIRAKIYORUM"

"VE Büyük Fenerbahçe" diye başladığı paragrafta, "Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıca vesiledir" diyen Emre'ye Fenerbahçe de cevap verdi.



SPORTİF DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNECEK

KULÜPTEN yapılan açıklamada, "Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar... Kaptanımız Emre Belözoğlu, Zeki Rıza Sporel, Letfer Küçükandoyadis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır. Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; F.Bahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz!" denildi. Bu mesaj da Emre'nin sportif direktörlüğünün işareti olarak yorumlandı.





SABAH SPOR 1 AĞUSTOS'TA YAZMIŞTI

SÜPER Lig'de sezonun bitimiyle birlikte Emre'nin 1 yıl daha futbol oynamak istediğine dair özellikle sosyal medyada birçok iddia çıkmıştı. Ancak SABAH Spor, 1 Ağustos'ta "VE EMRE FUTBOLU BIRAKTI" manşetiyle Kaptan'ın kararından dönmeyeceğini okuyucularına duyurdu. Emre Belözoğlu'nun futbolu resmen bıraktığını açıklaması sosyal medyada da yankılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli futbolcuya verdiği emekler için teşekkür ederken, kısa süre içinde açıklanması beklenen sportif direktörlük görevinde de başarılı olması yönünde dilekte bulundular.



BİR BAKIŞTA EMRE BELÖZOĞLU

FUTBOLCULUK kariyerine veda eden Emre Belözoğlu geride çok sayıda başarı ve anı bıraktı. İşte 39 yaşındaki ismin öne çıkanları:

DÖRT farklı takımda 18 kupa kazanan Emre Belözoğlu, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 6 Süper Lig Şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

FENERBAHÇE forması altında 227 maça çıktı ve 33 gol atıp, 28 asist yaptı.

KULÜP kariyerleri boyunca çıktığı 720 maçla ulaşılması güç bir sayıyı yakaladı. 49 bin 611 dakikada 79 gol atarken, 86 gol pası verdi.

A Milli Takım formasını 101 maçta sırtına geçiren Emre Belözoğlu, U15 takımından başlamak üzere her yaş kategorisinde ay yıldızlı formayı giydi.

SON 50 yılda futbolculuk yapan isimler arasında toplamda sahaya çıktığı 821 maçla dünyanın en çok forma giyen 11'inci ismi durumuna geldi.

İNGILTERE (Newcastle 80 maç), İtalya (Inter 115 maç), İspanya (A.Madrid 17 maç) gibi önemli üç futbol ülkesinde de forma giymeyi başardı. Üç ligde çıktığı maçlarda 12 gol attı, 22 asist yaptı.

ŞAMPIYONLAR Ligi'nde 40 maça çıktı ve 1 gol atıp, 8 asist yaptı. Devler Ligi elemelerinde ise 17 maçta 2 gol, 2 asisti var.

KARIYERI boyunca 16 farklı teknik direktörle çalıştı. Bu isimler içerisinde en fazla maça 128 karşılaşmayla Abdullah Avcı yönetiminde çıktı.

Fatih Terim ile ise 112 maçı bulunuyor.

ÖZELLIKLE derbi maçlarda gösterdiği performans ile dikkat çeken Emre, Trabzonspor'a karşı 29, Beşiktaş'a karşı 25, Galatasaray'a karşı 22, Fenerbahçe'ye karşı da 15 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 10 gol attı, 11 asist yaptı.

HER futbolcunun hayali olan Dünya Kupası'nda da boy gösteren Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'da yer aldı.