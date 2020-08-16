Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

İşte 'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Transferin hızlı takımı dur durak bilmiyor. Şimdiye kadar 6 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni hedef stoper, kanat ve golcü transferleriydi. Kanarya'nın yeni transferinin ismi ve imza tarihi belli oldu. İşte sarı-lacivertli taraftarları çıldırtacak o ...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 08:24 Son Güncelleme: 16.8.2020 08:27 ABONE OL
Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Geçtiğimiz iki sezonda beklentilerin çok altında kalan , 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Sarı-lacivertliler aylar öncesinden belirlediği isimlerin transferinde düğmeye basarken, somut adımlar da atmaya başladı.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

'de transferin en hızlı takımı olan 'de şimdiye dek tam 6 yapıldı.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Kanarya eski futbolcuları ve 'i kadrosuna katarken, 'dan Filip Novak ve 'dan Mert Hakan'ı da bedelsiz olarak etti.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

ayrıca geleceğe yatırım olarak genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'a da imza attırdı.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Kanarya, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta 'a gelip, bir gün sonra da 'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Roma ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Perotti için 1.5 milyon euro'luk bir bonservis ödeyeceği belirtilen 'nin futbolcuya ödeyeceği ücret de netleşti.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

Arjantinli'nin sözleşmesinin devam ettiği Roma'da aldığı 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ifade edilirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

Teknik kapasitesi ve hızıyla öne çıkan Perotti, özellikle son 3 sezonda sakatlıklardan çok çekti. Adale, bilek ve kas sakatlıkları yaşayan Arjantinli yıldız, bu süreçte Roma formasıyla çok maç kaçırdı. 32 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 14, 2018-19'da 24, 2019-20'de de 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı!
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."
SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saatlerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı illeri...
SON DAKİKA! Davetiye dağıtırlarken acı haber gelmişti! Cenazede kahreden anlar: Evlat bana hakkını helal et...
MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos 2020 Cumartesi MasterChef Türkiye 14.ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?
Antalya'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA