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Lemina, Aslan için ‘feda’ dedi

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Lemina, Aslan için ‘feda’ dedi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hafta içinde "Planlarımızda yok'' dediği Mario Lemina konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da kalmak isteyen ve Türkiye'den ayrılmayan Lemina, ailesiyle Bodrum'da tatile çıkmıştı. Gabonlu oyuncu dün İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüpten haber beklemeye başladı. Southampton'ın kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusu G.Saray'da kalmak için 2 milyon Euro'luk ücretini 1.2 milyon Euro'ya düşürmeyi kabul ederken Lemina'nın talipleri arasında Alman Werder Bremen de var.

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Lemina, Aslan için ‘feda’ dedi
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