Lemina, Aslan için ‘feda’ dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hafta içinde "Planlarımızda yok'' dediği Mario Lemina konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da kalmak isteyenve Türkiye'den ayrılmayanLemina, ailesiyle Bodrum'da tatile çıkmıştı. Gabonlu oyuncu dün İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüpten haber beklemeye başladı. Southampton'ın kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusu G.Saray'da kalmakiçin 2 milyon Euro'luk ücretini1.2 milyon Euro'ya düşürmeyi kabulederken Lemina'nın talipleri arasında Alman Werder Bremen de var.