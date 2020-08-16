Muslera donduruluyor Öztürk kaleye!

Kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan G.Saray'da sezonun ilk yarısı için yol haritası da belli oldu. 2 yıl için imza atan 33 yaşındaki kaleci, yıllık 4 milyon TL alacak…Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak. Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara ocak ayında takıma geri dönecek.