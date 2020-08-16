Muslera donduruluyor Öztürk kaleye!

Kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan G.Saray'da sezonun ilk yarısı için yol haritası da belli oldu. 2 yıl için imza atan 33 yaşındaki kaleci, yıllık 4 milyon TL alacak… İki ayönce Rize'de ayağı iki yerdenkırılan Muslera, Florya'da idmanlaraçıkmaya başladı ancak ocakayından önce sahalara dönmesimümkün gözükmüyor. Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak. Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara ocak ayında takıma geri dönecek. Fatih'le sezonabaşlayacak G.Saray'da Okankulübede oturacak. Sezonun ilkyarısında büyük rekabete girecekFatih-Okan ikilisi, Muslera iyileşenekadar kaleyi koruyacak.