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Gradel transferini duyurdu!

'de sezonu uzun süre lider götüren ancak son haftalardaki düşüşü ile birlikte ligi 4. sırada tamamlayan , transferde atağa kalktı. Yiğidolar, 2'ye düşen Toulouse'un kaptanı Max-Alain Gradel'i renklerine bağladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 11:56 ABONE OL
Sivasspor Gradel transferini duyurdu!

Süper Lig ekipleri transferde hız kesmiyor... Son olarak Demir Grup Sivasspor, bu sezon Fransa Ligue 1'den düşen Toulouse'un tecrübeli oyuncusu Max-Alain Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

32 yaşındaki Gradel bu sezon Toulouse forması ile 22 maçta görev yaparken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Gradel daha önce Leicester City, Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne formaları giymişti.

Bilindiği gibi Toulouse takımının başkanlığını, Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli yapıyor.

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Sivasspor Gradel transferini duyurdu!
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