UEFA'da yarı final heyecanı! Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi denince akla gelen ilk takım olan Sevilla, bu sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. Manchester United ise geçtiğimiz senelerde olduğu bu yıl da kupayı kazanmak istiyor. İspanyol teknik adam Lopetegu, karşılarında zor bir rakip olduğunu finale yükselmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti. Tek maç olarak oynanacak Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor, işte son bilgiler...

UEFA'DA YARI FİNAL HEYECANI! SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

İspanyol devi Sevilla ile İngiliz ekibi Manchester United karşılaşması bu gece saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.