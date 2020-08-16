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'da yarı final heyecanı! maçı hangi kanalda saat kaçta?

Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa kupalarındaki performansıyla adından söz ettiren ile İngiliz devi kozlarını paylaşıyor. Ocampos, Banega, Fernando Reges gibi yıldızların yanında Bruno Fernandes, Martial, Pogba gibi yıldızlar karşı karşıya geliyor. saat kaçta? İki takımdan son bilgiler, muhtemel ilk 11'ler ve detaylı ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 16:15 ABONE OL
UEFA'da yarı final heyecanı! Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta?

Avrupa Ligi denince akla gelen ilk takım olan , bu sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. ise geçtiğimiz senelerde olduğu bu yıl da kupayı kazanmak istiyor. İspanyol teknik adam Lopetegu, karşılarında zor bir rakip olduğunu finale yükselmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti. Tek maç olarak oynanacak saat kaçta başlıyor, işte son bilgiler...

UEFA'DA YARI FİNAL HEYECANI! SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

İspanyol devi Sevilla ile İngiliz ekibi Manchester United karşılaşması bu gece saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA'da yarı final heyecanı! Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta?

MUHTEMEL İLK 11'LER

SEVİLLA

Yassine Bounou, Corchia, Gomez, Carlos, Reguilon, Fernando Reges, Gudelj, Banega, Ocampos, Suso, Luuk de Jong

MANCHESTER UNİTED

Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, Pogba, Bruno Fernandes, Mata, Greenwood, Rashford

Manchester United, oynadığı son 24 maçta bir kez mağlup oldu. Sevilla ise son 19 maçta yenilmedi.

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UEFA'da yarı final heyecanı! Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta?
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