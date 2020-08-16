Ve Mensah Kartal’da

Beşiktaş, Galatasaray’ın da istediği Ganalı orta saha için Kayserispor’la anlaştı. Siyah-beyazlılar Mensah’ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 16.8.2020ABONE OL
BEŞİKTAŞ, N'Sakala ve Welinton'un ardından Bernard Mensah'ı da kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 25 yaşındaki oyuncu için Kayserispor yönetimiyle anlaştı. Kartal, G.Saray'ın da yakından ilgilendiği Ganalı yıldızı, 4.5 milyon Euro satınalma opsiyonu ile birlikte1 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübe kiralık bedeli olarak 500 bin Euro ödenecek. Mensah da Beşiktaş'tan 1 milyon 200 bin Euro alacak.