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Ve Mensah ’da

, Galatasaray’ın da istediği Ganalı orta saha için ’la anlaştı. Siyah-beyazlılar Mensah’ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Ve Mensah Kartal’da
BEŞİKTAŞ, N'Sakala ve Welinton'un ardından Bernard Mensah'ı da kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 25 yaşındaki oyuncu için Kayserispor yönetimiyle anlaştı. Kartal, G.Saray'ın da yakından ilgilendiği Ganalı yıldızı, 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübe kiralık bedeli olarak 500 bin Euro ödenecek. Mensah da Beşiktaş'tan 1 milyon 200 bin Euro alacak.

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Ve Mensah Kartal’da
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