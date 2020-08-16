Ve Mensah Kartal’da

BEŞİKTAŞ, N'Sakala ve Welinton'un ardından Bernard Mensah'ı da kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 25 yaşındaki oyuncu için Kayserispor yönetimiyle anlaştı. Kartal, G.Saray'ın da yakından ilgilendiği Ganalı yıldızı,Sarı-kırmızılı kulübe kiralık bedeli olarak 500 bin Euro ödenecek. Mensah da Beşiktaş'tan 1 milyon 200 bin Euro alacak.