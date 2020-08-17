5 yılda eridik

Süper Lig'in değeri 508 milyon Euro olarak açıklanırken, 2015 yılından bu tarafa %42.3 düştü. Avrupa'nın en değerli ligleri sıralamasında ise 6'dan 10'a geriledik. 2015 yılında 880 milyon Euro olarak açıklanan ligimizin değeri, dün itibarıyla 508 milyon Euro oldu. Süper Lig, 5 yılda %42.3 erirken, son yılların en düşük değeri ortaya çıktı.Ligin değerinin erimesiyle birlikte son yıllarda dört ülke değer sıralamasında Türkiye'nin üzerine çıktı.Rusya 910 milyon Euro ile 7. durumda. Hollanda'nın 888 milyon Euro ile 8. sıraya yükseldiği listede,