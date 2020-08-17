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5 yılda eridik

2015’te 880 milyon Euro’luk değeri ile zirve yapan ligimiz bu sezon 508 milyon Euro toplamı ile 10. sırada kendine yer buldu

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
5 yılda eridik
Süper Lig'in değeri 508 milyon Euro olarak açıklanırken, 2015 yılından bu tarafa %42.3 düştü. Avrupa'nın en değerli ligleri sıralamasında ise 6'dan 10'a geriledik. 2015 yılında 880 milyon Euro olarak açıklanan ligimizin değeri, dün itibarıyla 508 milyon Euro oldu. Süper Lig, 5 yılda %42.3 erirken, son yılların en düşük değeri ortaya çıktı. Buna göre 2016 yılında 725, 2017 yılında 751 milyon Euro olan takım değerleri toplamı, 2018 yılında 575, 2019 yılında 580 oldu.

4 SIRA GERİYE GİTTİK
Ligin değerinin erimesiyle birlikte son yıllarda dört ülke değer sıralamasında Türkiye'nin üzerine çıktı. Portekiz 976 milyon Euro ile 6. sıraya yerleşirken, Rusya 910 milyon Euro ile 7. durumda. Hollanda'nın 888 milyon Euro ile 8. sıraya yükseldiği listede, Belçika ise transfermarkt verilerine göre 682 milyon Euro ile 9. sırayı aldı.

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5 yılda eridik
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