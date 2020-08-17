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Barça’da deprem! Messi ayrılıyor

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Barça’da deprem! Messi ayrılıyor
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Alman devi Bayern Münih'e 8-2'lik ağır bir skorla kaybeden ve turnuvaya veda eden Barcelona'da sular durulmuyor. Birçok oyuncunun takımdan ayrılmasının beklendiği Katalan ekibinde Lionel Messi'nin de flaş bir karar aldığı bildirildi. Takımın idaresinden ve planlama eksiğinden memnun olmayan Arjantinli yıldızın, ayrılacağını yönetime bildirdiği ifade edildi. 33 yaşındaki Messi'nin adı İtalyan kulübü İnter ve İngiliz devi Manchester City ile anılıyor. İngiltere basınında da M. City'nin bu transfer için yüklü bir bonservis ödemeye hazır olduğu haberleri yapıldı.

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Barça’da deprem! Messi ayrılıyor
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