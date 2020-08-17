Beşiktaş'tan Cisse'ye 2 yıllık teklif

Beşiktaş forvet transferi için temaslarını arttırdı. Siyah beyazlıların hedefi Papiss Demba Cisse.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibi ile yeni kontrat imzalamadı. Bonservisi olmayan Senegalli oyuncu ile bir süredir görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi tamamlamak için somut adımları attı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme planlayan siyah beyazlılar, 35 yaşındaki forvete yeni teklifini sundu. Senagalli futbolcunun istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında uzlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.

Geçen sezon Alanyaspor forması ile 38 maça çıkan Cisse, 26 gol attı, 2 asist yaptı.

Beşiktaş Senegalli oyuncuyu kadrosuna katması halinde, N'Sakala ve Welinton'un ardından geride kalan sezon Alanyaspor'da oynayan 3. ismi kadrosuna katmış olacak.