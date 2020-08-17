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Kosovalı ile anlaştı

'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'nin, 22 yaşındaki Kosovalı orta saha ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli takımın, oyuncunun kulübü Ballkani ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 21:26 Son Güncelleme: 17.8.2020 21:36 ABONE OL
Fenerbahçe Kosovalı Blend Baftiu ile anlaştı

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe için sürpriz bir iddia da Kosova'dan geldi.

Supersport Kosova'dan Arland Sadiku'nun haberine göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki Kosovalı milli orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Kosovalı Blend Baftiu ile anlaştı

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Genç isimle el sıkışan Kanarya'nın, transferin son detayları için kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyordu.

Ballkani ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Baftiu, geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta 20 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. (Fotomaç)

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Fenerbahçe Kosovalı Blend Baftiu ile anlaştı
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