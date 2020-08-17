Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Sarı- Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Mame Thiam transferinde resmi adımı dün akşama doğru attı.
Başkan Ali Koç Kasımpaşalı oyuncunun menajeriyle Çırağan Sarayı'nda buluştu. Lacivert-Beyazlı formayla sezona damga vuran oyuncunun şartları masaya yatırıldı.
Thiam'ın menajeriyle yapılan görüşme son derece olumlu geçti. Senegalli'nin de Kanarya'ya 'evet' dediği vurgulandı.
Fenerbahçe, kaleci Harun Tekin ve bir miktar para karşılığında bu transferi bitirmek istiyor. Lacivert-Beyazlılar ise Thiam'a karşılık Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü talep ediyor.
Taraflar arasındaki pazarlıkların birkaç güne kadar sonuçlanması bekleniyor.
Transferde Ahmet Bulut'un da aracı olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)