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'nin 2 yıldızını istedi! çıkmaza girdi

Gelecek sezon hücum hattına kanatlar ve forvet olmak üzere en az 3 yapacak olan 'de, adaylardan birisi de 'dı. Sarı-lacivertlilerde başkan , Thiam ve ile biraraya geldi. Transferi takası ile noktalamak isteyen Kanarya, 'nın teklifi ile şoke oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 10:26 Son Güncelleme: 17.8.2020 10:27 ABONE OL
Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Sarı- Lacivertliler bir süredir gündeminde olan transferinde resmi adımı dün akşama doğru attı.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Başkan Kasımpaşalı oyuncunun menajeriyle 'nda buluştu. Lacivert-Beyazlı formayla sezona damga vuran oyuncunun şartları masaya yatırıldı.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Thiam'ın menajeriyle yapılan görüşme son derece olumlu geçti. Senegalli'nin de Kanarya'ya 'evet' dediği vurgulandı.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

ile sözleşmesi devam eden Thiam için iş kulüpler arasındaki pazarlıklara kaldı.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

, kaleci ve bir miktar para karşılığında bu transferi bitirmek istiyor. Lacivert-Beyazlılar ise Thiam'a karşılık Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü talep ediyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Taraflar arasındaki pazarlıkların birkaç güne kadar sonuçlanması bekleniyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Başkan Koç, 'nda başlayacak olan kampa Thiam'ı yetiştirmek için şartları zorluyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi

Transferde 'un da aracı olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

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Kasımpaşa Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istedi! Transfer çıkmaza girdi
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