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Kerem’e bir aylık deneme!

Yetiştirme bedeli vermemek için imza atılmadığı iddia edilen 21 yaşındaki oyuncunun henüz transferinin tam olarak bitmediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Kerem’e bir aylık deneme!
G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu transferi henüz resmiyet kazanmadı. Başakşehir altyapısından çıkan Kerem için yetiştirme bedelinde yaşanan sorunlarla ilgili haberler çıksa da KAP'a açıklama yapılmamasının nedeni farklı. 24 Erzincanspor'u golleriyle 2. Lig'e taşıyan Kerem'in Florya'da denemeye alındığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki hücum oyuncusunun bu ay sonuna kadar idmanlarda sergileyeceği performansa göre transferine karar verilecek. Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel ve Yunus Akgün gibi alternatiflere sahip G.Saray, Kerem için acele karar vermeyecek.

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Kerem’e bir aylık deneme!
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