Mame Thiam Fenerbahçe’de

Lazio ile imza aşamasına gelen Vedat Muriqi'in yerine bir golcü bakan Fenerbahçe, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu; Mame Thiam... Lacivert-beyazlı kulüple yapılan görüşmelerden sonra taraflar takas yoluyla transferin gerçekleşmesi için anlaşmaya vardı. Yapılan müzakerelerde Harun Tekin'in isminin Kasımpaşa'ya sunulduğu öğrenildi.Dün de Başkan Ali Koç ile sarı-lacivertli yöneticiler, bir otelde Senegalli golcü ile görüşme gerçekleştirdi. 27 yaşındaki santrforun da 3 yıllık anlaşmayı kabul ettiği belirtilirken, resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa forması ile toplam 28 karşılaşmaya çıkan1 yıl daha sözleşmesi bulunan Thiam,ücret alıyordu.