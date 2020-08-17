Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mame Thiam Fenerbahçe’de

’de

Lacivert-beyazlılar ile transferin takas yoluyla gerçekleşmesi için anlaşma sağlayan F.Bahçe’de yöneticiler, dün Thiam’ı da ikna etti. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Mame Thiam Fenerbahçe’de
Lazio ile imza aşamasına gelen Vedat Muriqi'in yerine bir golcü bakan Fenerbahçe, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu; Mame Thiam... Lacivert-beyazlı kulüple yapılan görüşmelerden sonra taraflar takas yoluyla transferin gerçekleşmesi için anlaşmaya vardı. Yapılan müzakerelerde Harun Tekin'in isminin Kasımpaşa'ya sunulduğu öğrenildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME IMZALAYACAK
Dün de Başkan Ali Koç ile sarı-lacivertli yöneticiler, bir otelde Senegalli golcü ile görüşme gerçekleştirdi. 27 yaşındaki santrforun da 3 yıllık anlaşmayı kabul ettiği belirtilirken, resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa forması ile toplam 28 karşılaşmaya çıkan Mame Thiam, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Thiam, Kasımpaşa'dan yıllık 320 bin Euro ücret alıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!
Masterchef'te kim kazandı? 16 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: 16 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 16 Ağustos 2020 Pazar Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS yerleştirme (tercih) sonuçları belli oldu mu?
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'
ARKADAŞINA GÖNDER
Mame Thiam Fenerbahçe’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA