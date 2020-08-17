Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Altıparmak: Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'de

: Thiam yüzde 99 'de

'nin gündemindeki için flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımın görüşmelerine başladığı deneyimli golcü için 'nın hocası , "Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı." dedi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 22:16 Son Güncelleme: 17.8.2020 22:26 ABONE OL
Mehmet Altıparmak: Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'de

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak TRT Spor'a konuştu. Altınparmak, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını ifade ederken, Mame Thiam'ın ise Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

"MAME 'FENERBAHÇE'YE GİTTİ' DİYEBİLİRİZ"

Altıparmak'ın konuşmasından satır başları:

"Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız."

"Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."

Galatasaray'dan iki sürpriz transfer! Fenerbahçe... Fenerbahçe'de yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika altın fiyatları: 17 Ağustos gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
LGS 1.nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı! E Okul MEB giriş ekranı ile 2020 LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
SON DAKİKA HABER: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 16 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Altıparmak: Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA